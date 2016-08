Colônia festeja a imigração

A comunidade ucraniana em Curitiba comemorou, ontem, os 125 anos da imigração dos primeiros ucranianos ao Brasil e os 25 anos da independência da extinta União Soviética. A festa aconteceu no Memorial Ucraniano, no Parque Tingui, e contou com a comida típica, artesanato e apresentações culturais. Centenas de pessoas aproveitaram o domingo de sol

O Paraná tem atualmente a maior colônia ucraniana no país. São cerca de um milhão de descendentes no Brasil, sendo 800 mil no Parané. Curitiba tem algo em torno de 70 miul descendentes.

Os primeiros ucranianos chegaram ao Brasil no ano de 1891 e se instalaram, principalmente, na região centro-sul do Paraná, onde está localizada a cidade de Prudentópolis.