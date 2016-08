PRF apreende balão de dez metros

(foto: Divulgação/PRF)

Policiais Rodoviários Federais apreenderam um balão e prenderam quatro pessoas na manhã de ontem, em Curitiba. O balão caiu dentro de uma empresa localizada na BR-116, na altura do km 106, perto do Ceasa, no bairro Tatuquara. Na ocorrência, a PRF teve o apoio da Guarda Municipal de Curitiba e Polícia Militar. Os quatro presos estavam resgatando o balão e apagando a tocha no momento da chegada dos policiais. O artefato tinha 10 metros de altura e carregava uma bandeira de 10 metros. A PRF encaminhou a ocorrência à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, no bairro Bacacheri. A Polícia Militar do Paraná alerta para os riscos e lembra que soltar balão é crime previsto na lei número 9.605/98, pois pode acarretar sérios danos ao meio ambiente, ao patrimônio público e privado e ao espaço aéreo. A penalidade pode variar de um a três anos de prisão, além da aplicação de uma multa, com valor estabelecido de acordo com cada caso. Segundo dados do BPMA, de 2007 e até 2016, 190 pessoas foram encaminhadas à delegacia pela Polícia Militar e 69 balões (de diversos tamanhos) foram apreendidos pelas equipes policiais.