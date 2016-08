Atlético começa sequência de jogos contra ameaçados

Pablo: meia-atacante está recuperado e volta ao time na partida desta segunda-feira (foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Atlético Paranaense começa uma sequência de jogos contra times ameaçados pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio, na Arena da Baixada nessa segunda-feira (dia 29) às 20 horas, será contra o Botafogo, que está em 12º lugar e empatado em pontos com um dos times da zona de rebaixamento. Depois, vai enfrentar o Figueirense (18º colocado), Inter (13º) e Santa Cruz (19º).

Essa sequência surge logo após uma série de jogos complicados. O Atlético vem de quatro derrotas consecutivas, todas para times que estão nas primeiras colocações do Brasileirão: Grêmio (6º colocado), Atlético-MG (3º), Palmeiras (1º) e Flamengo (2º).

“Lembro que falei do momento difícil que nós iríamos passar. 'Delicado' foi o termo que usei em relação a esta sequência de jogos, né? Só que continuo com minha ideia. Nós queremos fazer um segundo turno melhor do que o primeiro em termos pontuais e em termos exibicionais, de rendimento. Ainda temos um jogo, dentro dos três primeiros, para pontuar mais do que pontuamos no primeiro turno. Temos essa possibilidade”, declarou o técnico Paulo Autuori.

Para o jogo desta segunda-feira, o treinador não terá o goleiro Weverton, que está com a seleção brasileira, o lateral-esquerdo Sidcley (suspenso) e outros três jogadores em recuperação: Cleberson, Deivid e Nikão.

O Botafogo não terá o goleiro Jefferson e o atacante boliviano Lizio, ambos se recuperam de lesões. O técnico Jair Ventura conta com o retorno do volante Bruno Silva, que jogou no Atlético-PR em 2013.

ATLÉTICO x BOTAFOGO

Atlético: Santos; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas (Marcão); Otávio, Hernani, Galhardo (João Pedro), Pablo e Lucas Fernandes; André Lima. Técnico: Paulo Autuori

Botafogo: Sidão, Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva, Lindoso e Camilo; Neilton e Sassá. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Local: Arena às 20 horas