Não dá para protelar: para que um carro continue confiável ao longo dos anos e poupe o dono de surpresas desagradáveis, é preciso fazer a manutenção adequada, o que significa ficar atento aos prazos para a verificação e, eventualmente, troca de componentes que estejam desgastados.

As fabricantes costumam determinar esses períodos de acordo com a quilometragem rodada e o tempo de vida do veículo — 10 mil km ou um ano, por exemplo. Essa segunda variável é mais utilizada no caso dos carros que rodam pouco em que a substituição de peças deve ser para prevenir a deterioração causada pela simples ação do tempo.

Consultor e diretor do Sindirepa e professor da Umec (SP), Pedro Scopino, diz que esses parâmetros não são totalmente precisos. "O ideal seria que a manutenção dos carros fosse feita por horas de uso, como ocorre com os aviões."

Ele argumenta que um veículo que fica duas horas por dia em engarrafamentos pode rodar pouco, mas, como o motor fica em funcionamento por muito tempo seguido, há risco de a correia dentada se partir antes do previsto — em geral, a peça deve ser trocada com 50 mil km.

As condições de uso são determinantes para a manutenção do veículo. Rodar com excesso de carga e sobre pisos irregulares ou com muitas subidas pode abreviar a durabilidade de alguns componentes. O estilo de dirigir de cada motorista pode ajudar a poupar o carro ou danificá-lo precocemente.

"Muitas pessoas fazem uso severo do veículo, mas poucas reconhecem", afirma Scopino. De acordo com ele, em geral os motoristas acabam apenas consertando o que já está comprometido e isso encarece o reparo.