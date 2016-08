UFPR seleciona participantes para pesquisa sobre dor lombar

Um grupo de estudantes de Fisioterapia da UFPR está selecionando participantes para uma pesquisa que avalia métodos de tratamento para a dor lombar. Neste segundo semestre, dois recursos serão testados para avaliar seu efeito analgésico: a corrente interferencial e a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS).

Os dois métodos já são utilizados no tratamento da doença, mas ainda não há consenso científico sobre o seu real efeito na dor. A orientação da pesquisa é da professora Ana Carolina Brandt de Macedo.

Podem participar pessoas que tenham dor lombar crônica há mais de três meses. É necessário estar com dor no dia da avaliação, para que a eficiência do método possa ser avaliada. Não podem participar dos testes pessoas que tenham passado por cirurgia na região lombar, que tenham hérnia de disco, mulheres grávidas, portadores de marcapasso, quem tenha problemas renais ou tenha tomado medicação para dor nas 48 horas anteriores aos testes.

As avaliações têm duração de uma hora e meia, e acontecem às terças e sextas, no período da tarde, no Laboratório de Fisioterapia do Setor de Ciências Biológicas.

Para mais informações, os estudantes estão disponíveis em horário comercial pelo WhatsApp nos números (41) 9695-9247 (Fernanda Gaideski) e (41) 9655-9581 (Madeline Luiza Pivovarsky), ou pelos e-mails fgaideski@gmail.com e madeline8497@gmail.com.