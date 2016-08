A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa faz hoje reunião extraordinária para retomar a discussão do novo pacote de medidas de ajuste fiscal do governo do Estado. Na semana passada, a CCJ aprovou a divisão da proposta em seis novos projetos temáticos, para facilitar a votação. O pacote prevê a criação de duas novas taxas sobre a exploração da água e recursos mineirais, com estimativa de arrecadação de R$ 100 milhões anuais. E a permisão para a venda de ações e imóveis de estatais como a Copel e a Sanepar.

A estimativa é que só com a venda de ações excedentes, que garantam a manutenção do controle das empresas para o Estado, o governo arrecade cerca de R$ 2 bilhões. O Executivo alega que as medidas são necessárias para enfrentrar a queda de receita provocada pela crise econômica que atinge o País. E pediu a votação em regime de urgência, pois para que as mudanças na área tributária possam entrar em vigor em janeiro de 2017, é preciso que o pacote seja aprovado até 30 de setembro.