Petista diz não ver tensão no Senado

O líder do PT no Senado, senador Humberto Costa (PE), afirmou ontem que não vê a possibilidade de um “tensionamento maior” entre os parlamentares e a presidente afastada, Dilma Rousseff, que irá amanhã ao Congresso para apresentar defesa própria no processo de impeachment. “Acho que será um momento importante para o Parlamento e para o Brasil. A presidente, na própria liturgia do cargo, será elegante, mas dura”, destacou.

A sessão com a presença de Dilma está marcada para começar às 9 horas e Costa disse não saber se a presidente afastada irá usar a palavra “golpe” para se referir ao processo. “Acho que já está caracterizado, a população brasileira já tem essa opinião”, avaliou o petista.