Caiado canta Apesar de você, de Chico Buarque

O líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado (GO), recorreu à letra de “Apesar de você”, de Chico Buarque, um hino da esquerda contra o regime militar, para traduzir a expectativa em relação ao depoimento da presidente afastada, Dilma Rousseff, marcado para às 9 horas de hoje. “Apesar de você, amanhã há de ser um outro dia”, cantarolou, ao sair da reunião com senadores da base aliada do governo do presidente em exercício, Michel Temer, na manhã deste domingo.

De camiseta polo manga curta verde bandeira e mocassim Prada, Caiado disse que um dos traumas de sua vida é não saber cantar. No ensaio da primeira comunhão, uma freira teria dito ao senador goiano que ele deveria apenas mexer a boca em vez de cantar. “Mas hoje vou passar o dia treinando ‘Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia...’”, provocou.

“Apesar de você” é uma das principais músicas de protesto composta por Chico Buarque nos anos 1970. O cantor voltou a entoar o hino neste mês, contra Temer, depois de ficar mais de 40 anos sem cantar letras muito associadas à luta contra o regime militar. Chico Buarque é um dos convidados de Dilma para a sessão de hoje, junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “De um lado a elite política, que participou de todos os benefícios desses 13 anos em que a sociedade foi duramente penalizada. Do outro lado, a voz dos 200 milhões de brasileiros que foram para as ruas”, afirmou Caiado, completando que a lista de convidados da base aliada é de “pessoas comuns”.