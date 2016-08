Retorno do Litoral tem fluxo quatro vezes acima do normal

(foto: Reprodução/Ecovia)

O movimento de retorno do Litoral do Paraná pela BR-277 tinha mais de 2 mil carros por hora passando pela praça de pedágio de São José dos Pinhais por volta das 20 horas deste domingo (28). O fluxo é quatro vezes acima do normal na rodovia, em especial no sentido Curitiba.

Desde a noite de sexta-feira (26) até este domingo, a Ecovia estimava que mais de 60 mil veículos fariam o percurso nos dois sentidos da BR-277.