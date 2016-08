Transforme as negativas em positivas

A Comunicação humana é mesmo curiosa. Tenho percebido o quanto as pessoas enaltecem as coisas negativas quando estão conversando, negociando, trabalhando... Fazem isso sem perceber que as palavras geram reações. Uma expressão negativa pode nos fazer perder um negócio, criar distanciamento em uma amizade, além de, aos poucos, fazer com que fiquemos com a fama de “azedos”.



Quase tudo o que temos pra dizer pode ser expressado de maneira positiva, enfatizando o que há de bom, e não o que há de ruim em cada coisa. Isso pode até parecer óbvio, mas não tem sido praticado por aí.



Dia desses, por exemplo, um conhecido estava mostrando o site da pousada que acabara de inaugurar, combinando com uma turma grande uma data para passarem juntos um fim de semana lá. De repente, ele disparou: “Infelizmente, nossa estrutura não está completamente pronta...” Aí fiquei pensando: por que será que ele frisou tanto o fato de a pousada não estar totalmente pronta, se o que ele queria era enaltecer a capacidade do local para receber a todos com conforto? Nesse caso, ele poderia ter agido de duas maneiras diferentes para não prejudicar o contexto positivo:



A primeira seria simplesmente ‘pular’ esta frase, não dizer que a estrutura está inacabada. Será que é importante fazer essa ressalva? A segunda alternativa seria dizer algo como: “Nossa estrutura já está quase toda pronta...”.



Seria uma forma de olhar o positivo, e não o negativo. Enfatizar o quanto da obra está pronta, e não o quanto está inacabada. É aquela velha história do otimista que vê o copo “meio cheio” e do pessimista que percebe o “meio vazio”. Não se trata de esconder que ainda há algo a fazer, mas de reconhecer que a maior parte já foi feita...



Perceba que, aqui, nesta forma de driblar o pequeno problema de que a pousada ainda não está pronta – apesar de estar em ótimo funcionamento - retiramos algumas palavras e expressões importantes, como “Não” e “Infelizmente”. Em diversos manuais de telemarketing, por exemplo, a palavra “infelizmente” é considerada proibida. Nas empresas que adotam essa proibição, os operadores chegam a perder pontos na avaliação quando falam, por exemplo: “Infelizmente isso não é possível”.



Expressões como essas, tão simples e tão comuns no dia-a-dia, também podem nos fazer perder pontos na avaliação contínua que é o nosso cotidiano.