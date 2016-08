(foto: Franklin de Freitas)

Cinco milhões de pessoas morrem, por ano, em decorrência de doenças relacionadas ao tabaco, como as cardiovasculares. Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS) que ainda revelam que até 2020, o total de mortes aumentará para dez milhões, sendo que 70% das perdas ocorrerão em países em desenvolvimento.



O diretor científico da Sociedade Paranaense de Cardiologia, Silvio Barberato, salienta que o tabaco é a maior causa de morte evitável no mundo. “O cigarro é um dos principais promotores da aterosclerose, ou seja, do entupimento progressivo dos vasos arteriais. Quem fuma chega a ter cinco vezes mais chances de sofrer infarto, angina, AVC – acidente vascular cerebral e a obstrução de artérias nas pernas, que levam a claudicação e amputações”, explica.



Segundo André Langowiski, diretor financeiro da SPC, falta de ar, fôlego curto, dor no peito e nas pernas ao caminhar são alguns dos sintomas de doenças ateroscleróticas no fumante. “Fumar causa o aumento do colesterol LDL (colesterol ruim) e a redução do colesterol HDL (colesterol bom) e se juntarmos o fumo, a má alimentação, o sedentarismo e a obesidade teremos os principais hábitos maléficos à nossa saúde”, salienta o cardiologista.



Quem também sofre com os problemas gerados pelo tabaco são os fumantes passivos, aqueles que estão expostos à fumaça do cigarro. “A possibilidade de o fumante passivo sofrer um infarto chega a ser 24% mais que uma pessoa que nunca foi exposta ao cigarro”, afirma Langowiski.



Barberato ressalta que crianças que vivem com tabagistas têm 50% a mais de chance de desenvolver doenças cardiovasculares, problemas respiratórios, alterações do sistema imunológico, déficit de atenção e perda de audição que aquelas que não têm contato.



De acordo com os cardiologistas, quem deseja parar de fumar, mas têm dificuldades, pode procurar o Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece tratamentos nas Unidades Básicas de Saúde. “Quando a pessoa larga o vício há, além de menos riscos de ficar doente, uma melhora em sua qualidade de vida e os benefícios são sempre imediatos”, ressalta Langowiski.

FUMO EM CARRO COM CRIANÇA GERA MULTA

Em Curitiba, um projeto de lei que estabelece multa para o motorista que for flagrado fumando no carro enquanto transporta uma criança dentro, já recebeu parecer favorável da Comissão de Saúde, Bem-Estar Social e Esporte da Câmara Municipal. Pelo projeto, a multa será de R$ 250. O projeto estabelece como criança, pessoas idade de 0 a 12 anos.



A penalidade está prevista em um projeto que tramita na Casa desde setembro de 2015. A justificativa da matéria cita dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), que aponta o tabagismo como a principal causa de morte evitável no mundo. “Ainda assim, cerca de terço da população mundial adulta (1,2 bilhão de pessoas) é fumante.”



A proposta foca nas crianças porque “são elas as maiores vítimas” dos efeitos do cigarro quando se trata dos fumantes passivos. “De todos eles, 700 milhões são crianças. Isso corresponde à metade das crianças do mundo, afirma Joaquim Rodrigues pneumologista pediátrico e coordenador do Centro de Doenças Respiratórias do Hospital Albert Einstei”, completa a autor da iniciativa, que ainda precisa passar pelo colegiado de Direitos Humanos antes de estar pronto para discussão e votação em plenário.

O CIGARRO

- Os males causados pelo cigarro são bastante conhecidos, mas um dos nossos melhores sentidos é prejudicado sem que muitos fumantes se deem conta disso: o paladar. De que adianta comer um prato saboroso se, no final, vai ter gosto de cigarro.

- De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), quase 6 milhões de pessoas morrem por ano no mundo devido ao tabagismo, sendo que 600 mil deles são fumantes passivos. Estima-se que existam dois bilhões de fumantes. No Brasil, são 20 milhões.

- O cigarro tem mais de 4,7 mil substâncias tóxicas e está associado a 25% dos casos de morte por angina e infarto do miocárdio, 85% por bronquite e enfisema pulmonar e 90% de câncer no pulmão.

- O cigarro pode ser considerado como uma "muleta" para o fumante: faz parte da sua vida, participa do seu dia a dia e de seus sentimentos. Muitas das capacidades do fumante são depositadas no cigarro e no ato de fumar. O aspecto psicológico do tabagismo, sem dúvida, muitas vezes é mais difícil de enfrentar do que o dano físico e químico causado pela nicotina.