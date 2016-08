Mostra desvenda prédios de Curitiba

Detalhes dos prédios de Curitibas escondem segredos (foto: Divulgação)

Abre dia 31 de agosto, às 18h, a exposição da artista Bianca Isis Vestígios: registros do andar e da memória da cidade no Museu Paranaense. A mostra traz fotografias de detalhes arquitetônicos junto com um pequeno sistema de áudio, que irá reproduzir as entrevistas feitas sobre as fotos das construções. A entrada é gratuita.



A exposição é parte integrante da pesquisa acadêmica realizada por Bianca Isis para sua tese de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Artes Visuais na Universidade Federal do Paraná (UFPR). As fotografias são de elementos escultóricos de prédios dos séculos XIX e XX, e das experiências apreendidas ao caminhar pela cidade de Curitiba. As imagens conectam pontos de observação e propulsionam narrativas que passam ser reposicionadas a cada novo olhar.



“Ao andar pela cidade, novos ângulos e composições são criados. É com base nas observações que diferentes públicos se comunicam com os espaços invisíveis da cidade. A obra é desenvolvida a partir dessa relação entre cada indivíduo e os detalhes escultóricos dos prédios e a história da cidade”, explica Bianca Isis sobre seu trabalho.



Bianca Isis é formada em Design de Interiores pelo Centro Universitário UNICURITIBA e fotografa detalhes escultóricos de prédios históricos desde 2013 em cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro e Petrópolis, período em que realizou uma exposição de cartões postais. Como tema do trabalho final em Artes Visuais, optou pela fotografia como linguagem mediadora para o estranhamento do olhar cotidiano, o que resultou na exposição Vestígios: registros do andar e da memória da cidade.



SERVIÇO:

O quê: Exposição Vestígios: registros do andar e da memória da cidade

Quando: Abertura 31 de agosto, às 18h

Período expositivo: até 06 de novembro de 2016

Quanto: Entrada gratuita