Vitória segue sem perder para o América-MG e deixa a zona de descenso

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória manteve a escrita de jamais perder para o América-MG como mandante em uma competição oficial e deixou a Arena Fonte Nova, neste domingo (28), com um triunfo por 2 a 1 sobre o time de Belo Horizonte, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O volante Marcelo e o atacante David garantiram o resultado para o mandante. Danilo Barcelos marcou para o time visitante. Com o placar, os comandados de Vagner Mancini deixam a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe ocupa a 16ª posição, com 26 pontos conquistados. O América, por sua vez, permanece na lanterna da competição. O time de Belo Horizonte segue com 13 pontos. Durante a partida, o Vitória não conseguiu se desvencilhar da forte marcação implantada pelo América-MG. Isolado no setor de criação, Cárdenas teve dificuldades para se aproximar dos homens de frente e tentar tabelas ou lançamentos. O jeito foi arriscar uma finalização de longa distância. Foi desta forma que os baianos garantiram o gol com o volante Marcelo ainda no primeiro tempo. A conversa com Vagner Mancini no intervalo foi produtiva e surtiu efeito. Melhor posicionado, o time passou a criar com mais frequência e ampliou o marcador com o substituto de Vander. Já o América-MG se fechou na marcação e reduziu os espaços dos meias de criação do Vitória. O trio formado por Leandro Guerreiro, Juninho e Pablo neutralizou Cárdenas e os homens do sistema ofensivo do mandante. Não é à toa que o gol do rival na etapa inicial saiu em chute de fora da área de um volante. O grande problema dos mineiros foi a pontaria. Michael e Matheusinho desperdiçaram boas chances de estufar a rede de Fernando Miguel. Os homens de frente do América só fizeram um gol nos minutos finais, quando Danilo Barcelos balançou a rede. VITÓRIA Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Victor Ramos e Diego Renan; Willian Farias (José Wellison), Marcelo e Cárdenas (Serginho); Kieza, Vander (David) e Rodrigo Ramallo. T.: Vágner Mancini. AMÉRICA-MG João Ricardo; Jonas, Alison, Sueliton e Gilson; Leandro Guerreiro (Diego Lopes), Juninho e Pablo; Matheusinho (Danilo Barcelos), Osman e Michael (Nilson). T.: Enderson Moreira. Gols: Marcelo, aos 37min do 1º tempo; David, aos 18min, e Danilo Barcelos, aos 40min do 2º tempo Cartão amarelo: Vander, Marcelo, Kieza e Victor Ramos (V); Osman, Jonas, Pablo e Gilson (A) Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Árbitro: Anderson Daronco (RS)