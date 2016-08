Possível herdeiro da faixa de capitão, Daniel Alves diz que não vê diferença

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL QUITO, EQUADOR (FOLHAPRESS) - Neste domingo (28), os jogadores convocados para a seleção brasileira pelo técnico Tite para a partida contra o Equador pelas eliminatórias da Copa de 2018 começaram a chegar a Quito, onde o duelo entre acontecerá na quinta-feira (1º). Um dos primeiros a chegar foi o lateral direito Daniel Alves, da Juventus, da Itália. Com a declaração do atacante Neymar após a conquista da medalha de ouro na Rio-2016 de que não gostaria de seguir como capitão da seleção brasileira, Daniel Alves passou a ser questionado sobre a possibilidade de assumir o posto. Neste domingo, já no hotel em que o grupo ficará hospedado, o lateral fez pouco caso da braçadeira. "Aqui a responsabilidade é de todos. Não vejo muita diferença em ser capitão ou não, porque aqui na seleção a responsabilidade é nossa, do grupo. Infelizmente, em um time tem que ter um capitão", disse o jogador. "Eu sempre estou pronto para as situações. Meu comprometimento não depende de ser capitão. Capitão não é aquele que leva a braçadeira, mas aquele que aponta coisas. Tenho uma história na seleção que gera respeito nos companheiros, que é mútuo", completou. Daniel ainda disse que já conversou com o técnico Tite sobre o esquema de jogo da equipe. "Aqui a gente precisa muito de informação, encher a cabeça de ideias e da filosofia dele [Tite] para a gente conseguir absorver o quanto antes. Não temos tempo o suficiente para se trabalhar tudo o que se quer. Já foi adiantado o que se quer coletivamente, e agora cada um vai absorver sua parte individual. Eu acredito que essa proximidade vai acontecer o mais rápido possível", concluiu. O restante da delegação da seleção brasileira está em voo que saiu do Rio de Janeiro às 19h (horário de Brasília) e desembarcará em Quito à 1 da manhã. Brasil e Equador se enfrentarão nesta quinta-feira (1º), no estádio Olímpico Atahualpa, às 18h (horário de Brasília), pela 7ª rodada das eliminatórias. O time da casa está na segunda colocação, com 13 pontos, enquanto o Brasil ocupa a sexta posição, com nove.