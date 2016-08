Corinthians não vence duas seguidas há quase 2 meses

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quase dois meses. É o tempo que o Corinthians não sabe o que é comemorar duas vitórias em sequência. O time teve a chance de engatar a segunda no último sábado (27), contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, mas foi dominado pelos campineiros e acabou derrotado por 2 a 0. Resultado que colocou ainda mais em evidência a irregularidade da equipe de Cristóvão Borges. A última vez que o Corinthians conseguiu vencer duas partidas seguidas foi ainda na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro -que já está na 22ª. O time venceu a Chapecoense por 2 a 0, em Chapecó, dia 9 de julho, quase uma semana depois de golear o Flamengo por 4 a 0 na Arena. Antes disso, ainda havia batido América-MG no Independência (2 a 0) e Santa Cruz (2 a 1) no Itaquerão, logo no início da trajetória do novo técnico corintiano. Desde a vitória em Chapecó, o Corinthians acumulou apenas duas vitórias em oito jogos –além de três empates e três derrotas. A sequência é a pior da temporada, já que, com Tite, o período sem dois triunfos consecutivos chegou apenas a pouco mais de um mês. Sem dar desculpas, Cristóvão Borges reconheceu em entrevista coletiva após a derrota para a Ponte Preta que foi 'seu pior jogo' desde que assumiu o comando alvinegro e disse ainda que o time ainda está em busca de boas performances. "Quando perdemos o jogo, e ainda como hoje [ontem], numa atuação que não foi boa, nós ficamos bem insatisfeitos. Estamos tristes com o que fizemos. O que queremos é a mesma coisa que a torcida quer, que o time jogue bem e ganhe", disse o treinador. "O que preocupa é a dificuldade de performance. Porque o campeonato, em qualquer tempo, é duro dentro e fora, as dificuldades são grandes. A gente tem que cuidar da nossa qualidade de jogo, da performance, tem que jogar bem", acrescentou Cristóvão. O time de Cristóvão Borges agora deixa de lado o Campeonato Brasileiro e volta a pensar na Copa do Brasil, competição pela qual enfrenta o Fluminense na próxima quarta-feira (31), no estádio Edson Passos, às 21h45, no primeiro jogo das oitavas de final.