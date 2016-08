Janaína Paschoal convida líderes de grupos anti-PT para sessão com Dilma

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os convidados da presidente afastada, Dilma Rousseff, poderão encontrar nesta segunda (29), do outro lado da galeria do Senado, os principais líderes de movimentos sociais que foram às ruas contra o governo petista e a favor do impeachment. Dilma vai discursar às 9h no julgamento final sobre seu afastamento definitivo do cargo. A lista de convidados da acusação, entregue ao Senado pela advogada Janaína Paschoal, uma das autoras do pedido de impeachment, contém 30 nomes. Dentre eles estão Kim Kataguiri, Renan dos Santos e Fernando Silva Bispo, conhecido como Holiday (Movimento Brasil Livre); Rogério Chequer (Vem pra Rua); Beatriz Kicis Torrents (Revoltados Online) e Carla Zambelli (Nas Ruas). O MBL ficou associado ao boneco inflável "Pixuleco", do ex-presidente Lula. Zambelli, porta-voz do movimento Nas Ruas, ganhou notoriedade quando, em outubro passado, algemou-se em volta de uma das colunas do Salão Verde da Câmara como forma de pressionar o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pela abertura do processo de impeachment. Até Luiz Phillipe de Orleans e Bragança, herdeiro da família imperial, está na lista. Um dos líderes do "Acorda Brasil", ele também defendeu o impeachment de Dilma e o fim da corrupção no país. Também foram convidados Maria Lúcia Bicudo, filha do jurista Hélio Bicudo, fundador do PT e um dos signatários do pedido de impeachment. Outros autores de pedidos de cassação de Dilma também estão na lista: Claudia de Faria Castro, que encaminhou o pedido ao procurador-geral da República Rodrigo Janot, e o servidor aposentado do Senado Stelson Santos Ponce de Azevedo, que protocolou o pedido na Câmara dos Deputados. O fato de os nomes estarem na lista não significa que todos estarão presentes. A relação serve para a segurança do Senado autorizar a entrada dessas pessoas na Casa.