Lateral do Fluminense reconhece superioridade do adversário

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense não teve qualquer chance de ganhar o Palmeiras neste domingo (28), no Mané Garrincha, em Brasília. Melhor em campo desde o primeiro minuto, o líder do campeonato teve atuação segura e garantiu a vitória com um tranquilo 2 a 0. Após o jogo, Wellington Silva, lateral do time carioca, admitiu a superioridade do rival. "Não é à toa que o Palmeiras está no topo da tabela de classificação. Entramos desligados, levamos dois gols e complicou tudo. Temos que rever os nossos conceitos e não cometer os mesmos erros", disse o jogador do Fluminense. A partida contra o Palmeiras tinha mando de campo do Fluminense, mas foi disputada em Brasília. Inicialmente já havia essa previsão, mas os clubes do Rio de Janeiro ficaram impossibilitados de jogar na cidade no mês de janeiro. Assim, o Tricolor vendeu o mando para o Mané Garrincha. O que se viu em campo, porém, era a maioria de torcedores do Palmeiras no estádio. "Na verdade não nos sentimos em casa hoje. Mesmo assim quero dar parabéns aos torcedores do Fluminense que vieram nos prestigiar hoje", concluiu Wellington Silva. Com o resultado, o Fluminense permanece com 31 pontos na oitava posição. Na quarta-feira (31), o time volta a campo para receber o Corinthians no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.