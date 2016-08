Dois acidentes deixam dois mortos na Região Oeste do Paraná

Um acidente entre um caminhão e um carro por volta das 23h deste domingo (28) em Santa Tereza do Oeste, no oeste do Paraná, deixou u morto e um ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram na lateral e as duas vítimas estavam no carro. O motorista do caminhão não se machucou. A vítima ferida foi encaminhada para um hospital.

No mesmo horário, um acidente entre um carro e uma caminhonete deixou uma pessoa morta na BR-277, em Foz do Iguaçu. Os dois veículos bateram de frente na altura do km 726.

