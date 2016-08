Beyoncé fatura 8 prêmios e brilha na noite no VMA

Apresentação de Beyoncé (foto: Reprodução)

Beyoncé foi o grande destaque do MTV Video Music Awards, maior premiação do videoclipe nos Estados Unidos, realizado neste domingo (29), no Madison Square Garden, em Nova York. O evento reuniu grandes nomes da música como Rihanna, Britney Spears, Nicki Minaj, Kanye West, entre outros.

Usando um figurino ousado, Beyoncé cantou ao vivo, foi ovacionada pela plateia e se emocionou. Ela faturou em 8 das 11 categorias as quais concorria.

O disco "Lemonade", de Beyoncé, teve vídeos musicais para cada faixa e foi elogiado pelas músicas ousadas sobre traição e vingança. Vídeos do álbum também tiveram indicações por coreografia, direção de arte e edição.

O primeiro da noite a levar o prêmio foi o grupo Fifth Harmony, na categoria especial de "Melhor Música de Verão". Depois foi a vez de Calvin Harris, que levou o prêmio de "Melhor Clipe Masculino" por "This is What You Came For", com colaboração de Rihanna.

Veja a lista completa de vencedores abaixo (atualizada conforme os vencedores forem anunciados)!

Vídeo do Ano

Adele — Hello

Beyoncé — Formation

Drake — Hotline Bling

Justin Bieber — Sorry

Kanye West — Famous

Melhor Vídeo Feminino

Adele — Hello

Beyoncé — Hold Up

Sia — Cheap Thrills

Ariana Grande — Into You

Rihanna feat. Drake — Work

Melhor Vídeo Masculino

Drake — Hotline Bling

Bryson Tiller — Don’t

Calvin Harris feat. Rihanna — This Is What You Came For

Kanye West — Famous

The Weeknd — Can’t Feel My Face

Melhor Colaboração

Beyoncé feat. Kendrick Lamar — Freedom

Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign — Work From Home

Ariana Grande feat. Lil Wayne — Let Me Love You

Calvin Harris feat. Rihanna — This Is What You Came For

Rihanna feat. Drake — Work

Melhor Vídeo de Hip-Hop

Drake — Hotline Bling

Desiigner — Panda

Bryson Tiller — Don’t

Chance the Rapper — Angels

2 Chainz — Watch Out

Melhor Vídeo de Pop

Adele — Hello

Beyoncé — Formation

Justin Bieber — Sorry

Alessia Cara — Wild Things

Ariana Grande — Into You

Melhor Vídeo de Rock

All Time Low — Missing You

Coldplay — Adventure of a Lifetime

Fall Out Boy feat. Demi Lovato — Irresistible

twenty one pilots — Heathens

Panic! At The Disco — Victorious

Melhor Vídeo Eletrônico

Calvin Harris & Disciples — How Deep Is Your Love

99 Souls feat. Destiny’s Child & Brandy — The Girl Is Mine

Mike Posner — I Took a Pill in Ibiza

Afrojack — SummerThing!

The Chainsmokers feat. Daya — Don’t Let Me Down

Vídeo Longa-Metragem

Florence + The Machine — The Odyssey

Beyoncé — Lemonade

Justin Bieber — PURPOSE: The Movement

Chris Brown — Royalty

Troye Sivan — Blue Neighbourhood Trilogy

Artista Revelação

Bryson Tiller

Dessiigner

Zara Larsson

Lukas Graham

DNCE

Melhor Direção de Arte

Beyoncé — Hold Up

Fergie — M.I.L.F. $

Drake — Hotline Bling

David Bowie — Blackstar

Adele — Hello

Melhor Coreografia

Beyoncé — Formation

Missy Elliott feat. Pharrell — WTF (Where They From)

Beyoncé — Sorry

FKA twigs — M3LL155X

Florence + The Machine — Delilah

Melhor Fotografia

Beyoncé — Formation

Adele — Hello

David Bowie — Lazarus

Alesso — I Wanna Know

Ariana Grande — Into You

Melhor Direção

Beyoncé — Formation

Coldplay — Up&Up

Adele — Hello

David Bowie — Lazarus

Tame Impala — The Less I Know The Better

Melhor Edição

Beyoncé — Formation

Adele — Hello

Fergie — M.I.L.F. $

David Bowie — Lazarus

Ariana Grande — Into You

Melhores Efeitos Visuais

Coldplay — Up&Up

FKA twigs — M3LL155X

Adele — Send My Love (To Your New Lover)

The Weeknd — Can’t Feel My Face

Zayn — PILLOWTALK

Música do Verão

Calvin Harris ft. Rihanna —This Is What You Came For

The Chainsmokers ft. Halsey — Closer

Drake featuring Kyla & Wizkid — One Dance

Fifth Harmony featuring Fetty Wap — All In My Head (Flex)

Justin Timberlake — Can’t Stop The Feeling

Kent Jones — Don’t Mind

Major Lazer ft. Justin Bieber e MØ — Cold Water

Nick Jonas ft. Ty Dolla $ign — Bacon

Selena Gomez — Kill ‘Em With Kindness

Sia — Cheap Thrills