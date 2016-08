Turquia afirma que seguirá ataques contra combatentes curdos na Síria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Turquia continuará atacando os combatentes curdos no norte da Síria até que recuem ao leste do Eufrates, afirmou nesta segunda-feira (29) o ministro turco das Relações Exteriores, no sexto dia de uma ofensiva de Ancara no país vizinho. "As YPG [Unidades de Proteção do Povo Curdo, milícia curda], como prometeram os Estados Unidos e eles mesmos declararam, devem passar ao leste do [rio] Eufrates o mais rápido possível, e enquanto não fizerem isto continuarão sendo um objetivo", afirmou Mevlüt Cavusoglu durante uma entrevista à imprensa ao lado do chanceler holandês Bert Koenders. O Exército turco dispõe atualmente de 50 tanques e centenas de soldados em território sírio, como parte da operação "Escudo de Eufrates", iniciada na quarta-feira (24) contra as milícias curdas e a facção terrorista Estado Islâmico. Ao menos 35 civis e 25 militantes curdos morreram em ataques neste domingo (28) no norte da Síria. Cavusoglu também acusou as YPG de dirigir uma "limpeza étnica". "Para onde vão as YPG forçam todos a migrar, incluindo os curdos que não pensam como eles, e procedem uma limpeza étnica", disse. Ancara considera o Partido da União Democrática (PYD) e seu braço armado, as YPG, organizações "terroristas", apesar de contarem com o apoio de Washington -por lutarem contra o Estado Islâmico. Os EUA, por sua vez, também são aliados da Turquia. Apesar disso, o enviado especial do presidente Barack Obama para a coalizão que combate o Estado Islâmico criticou nesta segunda os combates entre turcos e grupos no norte da Síria. "Nós queremos deixar claro que consideramos esses confrontos, em áreas onde o Estado Islâmico não está presente, inaceitáveis e fonte de profunda preocupação", disse Brett McGurk em sua conta no Twitter. Já o porta-voz da milícia YPG, Redur Xelil, afirmou à agência Reuters que a ofensiva da Turquia no norte da Síria não passa de um pretexto para tomar o território do país vizinho. "Não há reforços militares do YPG sendo enviados para Manjib [cidade no norte da Síria]. As alegações da Turquia de que ela está lutando contra o YPG a oeste do Eufrates não têm fundamento e são apenas pretextos para expandir sua ocupação do território sírio."