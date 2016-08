Ataque a bomba em casamento deixa ao menos 15 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque suicida a um casamento no Iraque deixou ao menos 15 mortos e 16 feridos na noite deste domingo (28) em um vilarejo na região da cidade de Kerbala, ao sul da capital, Bagdá. A facção terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado, em que cinco extremistas, incluindo o homem-bomba, invadiram uma festa de casamento com metralhadoras e lançando granadas, segundo a polícia. Todos os atacantes foram mortos pelas forças de segurança. O ataque é o primeiro na região de Kerbala desde que forças iraquianas expulsaram militantes do Estado Islâmico da cidade de Fallujah, que fica 80 km ao norte de Kerbala. Segundo um comunicado da agência Amaq, órgão de propaganda da facção sunita, o ataque foi realizado por militantes contra "uma reunião de xiitas".