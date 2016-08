Família é encontrada morta em condomínio na Barra da Tijuca

ALFREDO MERGULHÃO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas na manhã desta segunda-feira (29) em um condomínio de classe média alta, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, Nabor Coutinho de Oliveira matou a mulher, Laís Khouri, a facadas. Em seguida, ele assassinou os dois filhos de 10 e 6 anos com golpes de marreta e cometeu suicídio, de acordo com o relato de policiais. Uma carta foi encontrada no apartamento. Nela, o autor, que supostamente seria Oliveira, expõe os motivos de sua conduta, tendo como principal justificativa a falta de recursos para o sustento da família. De acordo com policiais, o corpo de Laís Khouri foi encontrado em cima da cama, dentro do apartamento, no 18° andar. Após matar a mulher, Oliveira usou uma marreta para assassinar os meninos de 10 e 6 anos. Os corpos das crianças foram arremessados pela sacada e caíram perto da área da piscina do condomínio. Em seguida, Oliveira se jogou pela janela. A Polícia Civil realiza na manhã desta segunda perícia no local.