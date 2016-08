Sem visita de Dilma, protesto na Esplanada reúne 350

BELA MEGALE E DIMMI AMORA BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os manifestantes contrários ao impeachment que acordaram cedo para ver a presidente afastada Dilma Rousseff chegar ao Senado na manhã desta segunda-feira aplaudiram efusivamente carros que passavam em direção ao Congresso Nacional por volta das 9h. Mas a comitiva não era a da presidente. E o anunciado encontro dela com os apoiadores antes do início do depoimento não aconteceu. Dilma passou um pouco depois sem parar no local das manifestações. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, quando Dilma chegou ao Senado havia 350 apoiadores. No lado dos favoráveis ao impeachment, não havia protestos. Entre os manifestantes que aguardavam no sol e cercados por grades e policiais, nenhuma liderança petista ou figura pública que se declara contrária ao processo. Mulheres estavam em maioria, muitas com rosas nas mãos para entregar à presidente afastada. As aposentadas Ailda Gabler e Gina Machado chegaram no domingo de Vitória (ES) para participar do ato de apoio a Dilma nesta segunda. "Viemos dar nosso apoio a Dilma. Temos esperança na justiça, no supremo, para reverterá decisão", afirmou Gina. As aposentadas disseram que não sai filiadas ao PT e nem a nenhum partido, mas consideram a sigla "a menos corrupta". Tanto Gina quanto Ailda pagaram a própria viagem de avião. Salas estão hospedada em um hotel no plano. A fala da presidente foi ouvida de uma minúscula caixa de som, ao redor da qual um grupo pequeno se aglomerava e aplaudia as palavras da presidente. Bem diferente da estrutura dos protesto de abril, em que os discursos eram transmitidos em potentes carros de som. Os educadores Joilton Beltrão e Eduardo Serpa vieram de Belo Horizonte (MG) para participar do ato. Pretendem ficar até à noite, por isso trouxeram comida de casa e fizeram seu almoço embaixo da arquibancada, após ouvirem o discurso da presidente afastada Dilma Rousseff. "O Discursos foi excelente, acho que nenhum advogado conseguiria fazer uma defesa tão bem quanto ela fez. Falou dos caras sacanas de uma forma sutil", elogiou Joilton. Eles vieram em um dos ônibus organizadora pelo sindicato dos professores de Minas Gerais. Antes da fala da presidente, os manifestantes se revezaram entre palavras de ordem contra os senadores e o presidente interino, Michel Temer, e músicas de protesto. Para Temer cantaram "Apesar de Você", de Chico Buarque, que acompanhava a presidente na comitiva que não parou, apesar da expectativa.