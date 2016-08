'Vamos à luta', conclama Dilma

VALDO CRUZ E DÉBORA ÁLVARES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Antes de sair do Palácio da Alvorada, rumo ao Senado, nesta segunda-feira (19), Dilma Rousseff reuniu assessores e amigos e afirmou: "Vamos à luta". Ao final de sua fala, um dos amigos que estavam pela manhã com ela, resumiu: "Ela foi à luta, fez um discurso forte, uma fala para o país, para mostrar que está sendo injustiçada". Senadores petistas avaliam que Dilma mandou um recado duro, mostrando claramente que não cometeu crime e que a história irá julgar o que acontece hoje no Senado. Já os aliados do presidente interino, Michel Temer, dizem que o discurso pode ter tido um conteúdo forte, mas não irá mudar votos no plenário. Na avaliação do Palácio do Planalto, apesar de ter sido uma boa fala, a presidente Dilma não conseguiu imprimir emoção à leitura do seu discurso e não terá efeito de reverter votos, que o governo Temer espera chegar a um placar de pelo menos 60 votos a favor do impeachment definitivo da petista. Assessores de Temer avaliaram ainda que o discurso de Dilma foi mais um recado à população, já que, para eles, a presidente mostrou, em alguns momentos, não acreditar em reversão do quadro que aponta para seu afastamento definitivo. ANÁLISES Para o líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima (PB), ao usar a palavra "golpe" em seu discurso, a presidente cometeu mais um crime de responsabilidade, uma vez que a expressão visa coibir o Legislativo de exercer suas atividades. Petistas rebatem e afirma que, hoje, ela "sacramentou o golpismo". Um aliado destacou que a presidente "cresce na adversidade" e, mesmo que seja difícil "virar votos" nesse momento, "a presença e o discurso estarão na história".