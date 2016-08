Homem é preso por tentar subornar policiais com leitoa

Um homem de 35 anos foi preso por corrupção ativa em Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná. O bizarro é que ele ofereceu uma leitoa e mais R$ 100 aos policiais para evitar a apreensão dos aparelhos de som do carro. O suspeito segue preso por suborno na Delegacia de Siqueira Camposnesta segunda-feira (29).

O rapaz foi preso por corrupção ativa, que é quando uma pessoa oferece alguma forma de compensação para o agente público, teve o carro e o aparelho de som apreendidos. Ele ainda responderá por perturbação do sossego.

