Diego, Damião e Guerrero mostram satisfação com momento do clube

VINICIUS CASTRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vice-líder do Campeonato Brasileiro e com uma campanha de destaque, o Flamengo vive o melhor momento na temporada. Com vitórias importantes, o time mantém o bom aproveitamento fora de casa e tem três jogadores fundamentais para brigar pelo título da competição nacional. Diego, Leandro Damião e Paolo Guerrero estão satisfeitos com o que acontece no time rubro-negro. Cada um à sua maneira, eles veem vitórias pessoais e diretamente ligadas ao processo de evolução do time no Brasileiro. Depois de 12 anos na Europa, Diego surpreendeu nos dois primeiros jogos pelo Flamengo. Boas atuações, dois gols e triunfos sobre Grêmio e Chapecoense. Além disso, o camisa 35 cumpriu o papel para o qual foi contratado. Ele é o organizador do time e responsável direto pelo sucesso atual no Campeonato Brasileiro. "A adaptação está sendo melhor do que eu esperava. Tenho me dedicado 100% e conto com a ajuda dos companheiros e da torcida para isso. Estou muito satisfeito até o momento", afirmou Diego. Já Paolo Guerrero elogiou a formação na qual tem Leandro Damião como apoio no setor ofensivo. Foi assim no segundo tempo da vitória sobre a Chapecoense. Quando Damião entrou, Paolo caiu pelos lados e até sofreu o pênalti convertido pelo companheiro. Jogar isolado na frente era algo que sempre o incomodava. "Foi um triunfo muito importante. Me sinto à vontade. A presença do Damião ajuda a me movimentar e ter liberdade para jogar. Me sinto bem melhor assim", disse o peruano. Leandro Damião foi contratado pelo Flamengo para ser o reserva de Guerrero. Ele veio com o objetivo de dar a volta por cima na carreira. Até agora, o camisa 18 atuou 103 minutos e fez dois gols. Além disso, mostrou motivação e uma alegria que andava em falta nos últimos clubes. "Todos estão de parabéns pelo que está acontecendo. Conseguimos um grande resultado diante da Chapecoense e brigamos pelas primeiras posições. Estamos concentrados em fazer o melhor pelo Flamengo", encerrou o centroavante.