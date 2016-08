Vasco dá período de descanso a Nenê

BERNARDO GENTILE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nenê é um dos grandes jogadores do Vasco. Mas, com 35 anos, o atleta requer atenção especial da comissão técnica. Após a derrota para o Santos na Copa do Brasil, na última quarta-feira, o camisa 10 foi poupado contra o Tupi, no sábado, e seguirá de fora nesta terça (30) diante do Vila Nova, em São Januário. Isso tudo faz parte do "Projeto Nenê". As decisões são tomadas em conjunto entre comissão técnica e o coordenador científico Alex Evangelista. Em princípio, o camisa 10 tem condições de entrar em campo. Porém, existe um planejamento para que o atleta voe em campo até o fim da temporada. "Ele se recuperou, mas precisa de atendimento especial. Começamos no dia seguinte após a partida contra o Santos. Ele foi dormir duas e meia da manhã. Ele não tem problema, pode jogar, mas como queremos fazer esse projeto, vamos poupá-lo", disse Evangelista. "A partir de setembro o time do Vasco vai voar. Nossa equipe estava cansada e vai iniciar um projeto de melhora muscular e de performance. Existem alguns ajustes que precisam ser feitos", completou o coordenador científico do Vasco. Evidentemente a ausência de Nenê faz falta ao Vasco. O risco, porém, é totalmente calculado. Primeiro porque o rendimento não estava dos melhores devido ao cansaço. Além disso, existia o medo de uma futura lesão, o que o tiraria de campo por mais tempo ainda. "Tomamos essa decisão em conjunto com o Nenê. Não é fácil ficar sem ele. Ele também chegou à conclusão de que não estava conseguindo render o seu máximo. Acho que perderíamos mais se ele permanecesse sem as condições necessárias. Poderíamos perdê-lo por mais tempo. É uma forma diferente de jogar com ele. Vamos conversar com a comissão técnica para definir o time", explicou Jorginho. Sem ganhar a três jogos na Série B, o Vasco segue com folga na liderança da competição. São quatro pontos para o Atlético-GO, na segunda colocação. O time cruzmaltino volta a campo nesta terça-feira, quando medirá forças com o Vila Nova, em São Januário.