Ministro indiano sugere que turistas não usem saias ao visitar o país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Cultura e do Turismo da Índia disse que, por segurança, mulheres não deveriam usar saias ou andar sozinhas ao visitar as pequenas cidades do país. Segundo reportagem do jornal britânico "The Guardian", Mahesh Sharma explicou que estrangeiras que visitam o país recebem um kit de boas-vindas com dicas de segurança para mulheres. As recomendações dizem que "elas não devem andar sozinhas à noite em lugares pequenos, ou usar saias, e elas devem tirar fotos das placas dos carros sempre que viajarem e mandar para amigos", disse. "Para sua própria segurança, mulheres estrangeiras turistas não devem usar vestidos curtos e saias... A cultura indiana é diferente a ocidental", complementou, segundo o "Guardian". O jornal britânico explica que o kit de boas-vindas foi introduzido no ano passado como medida para diminuir o número de registros de violência contra mulheres estrangeiras no país. Segundo o ministro, as recomendações não são um código de vestimenta obrigatória para estrangeiros, mas apenas recomendações para a segurança dessas mulheres.