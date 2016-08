Advogada é braço direito de Lewandowski no julgamento de Dilma

DANIELA LIMA BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O protagonismo do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Lewandowski, no julgamento do impeachment acabou lançando luz sobre uma de suas mais antigas e discretas assessoras, a secretária-geral da Corte, Fabiane Duarte, 36. Servidora de carreira do Supremo, Fabiane trabalha há mais de dez anos com o ministro e, com a Corte sob seu comando, ocupa hoje o cargo mais alto na hierarquia da carreira técnica do órgão. É ela quem sempre aparece durante a sessão de julgamento do impeachment ao lado de Lewandowski. Descrita pelos colegas como uma mulher extremamente reservada e bem-humorada, Fabiane passou a receber uma série de elogios nas redes sociais –e no plenário do Senado– ao atuar como principal assessora do ministro do STF. Foi ela, por exemplo, quem atuou com o presidente do STF na interpretação de que Dilma virou ré no processo somente após a votação da chamada "pronúncia", na madrugada de 10 de agosto. Especialistas e a advogada de acusação, Janaína Paschoal, discordaram, sob alegação de que a petista é ré desde a abertura do processo no Senado, em maio. A assessoria se senta ao lado do magistrado na presidência do plenário do Senado, o que a torna figura frequente nas transmissões das sessões pela TV. Cabe a ela toda assessoria técnica necessária para Lewandowski conduzir o julgamento. É casada e mãe de dois filhos. Pessoas próximas a Fabiane dizem que ela "está ciente" do alvoroço que vem causando nos bastidores. A quem pergunta, ela diz não se importar em ser chamada por alguns de "musa" e afirma estar "focada" no assessoramento do ministro na condução do impeachment, tarefa para a qual se prepara desde abril, quando passou a integrar um grupo de estudos montado no gabinete de Lewandowski sobre o tema. Atualmente, faz mestrado na USP na área de direitos humanos.