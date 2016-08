Cidades do Interior recebem “Mês da Literatura”

(foto: Divulgação)

Entre 24 de agosto e 23 de setembro de 2016, a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e a Biblioteca Pública do Paraná promovem o “Mês da Literatura”. Onze escritores paranaenses vão percorrer 25 municípios do interior do Estado. Cada autor visitará entre duas e três bibliotecas. Durante os encontros, os escritores vão falar sobre suas próprias obras e comentar temas como livro, leitura e formação de leitores. Também haverá uma Oficina de Quadrinhos na Biblioteca Pública do Paraná, com Eloar Guazzelli, entre 27 e 29 de setembro — as inscrições são gratuitas, já estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail oficina@bpp.pr.gov.br.



As instituições selecionadas para receber a visita de escritores abrangem as mais variadas regiões do Estado — dos Campos Gerais ao Norte paranaense — e são referências entre as quase 500 bibliotecas cadastradas no Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Paraná, que é coordenado e administrado pela BPP.



MUNICÍPIOS - Os municípios que participam do primeiro “Mês da Literatura” são Alto Paraná, Ampere, Araucária, Castro, Colombo, Guaratuba, Ibiporã, Jaguariaíva, Lapa, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Palmas, Paranaguá, Paiçandu, Paraíso do Norte, Peabiru, Quedas do Iguaçu, Quitandinha, Rio Azul, Santa Helena, Salto do Lontra, Santo Antônio da Platina, Santo Inácio, Telêmaco Borba e Tibagi.



Inserido no Plano Estadual do Livro, Leitura e Literatura (PELLL), o “Mês da Literatura” é uma ação que deve entrar para o calendário cultural do Estado. “Além de fomentar e valorizar a leitura, incentivar e difundir a produção literária paranaense, o projeto também descentraliza a cultura ao levar nossos autores a pequenos e médios municípios”, diz o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani.



Entre os autores convidados, estão romancistas (Cristovão Tezza e Miguel Sanches Neto), escritores infantojuvenis (Cléo Busatto e Paulo Venturelli), poetas (Karen Debértolis), críticos (José Castello) e jovens autores (Marcos Peres). Um recorte plural da cena literária paranaense.



A programação do evento teve início com o concerto “Paulo Leminski — Canções e Poemas”, realizado pela Orquestra Sinfônica do Paraná no Teatro Guaíra na noite de 24 de agosto. A data de abertura é uma homenagem ao nascimento de Leminski. Já o encerramento das atividades coincide com o aniversário de 80 anos da Academia Paranaense de Letras, criada em setembro de 1936.



Programação:



Dias 29 e 30 de agosto, Cléo Busatto (Telêmaco Borba e Tibagi)



Dias 1º e 2 de setembro, Cristovão Tezza (Guaratuba e Paranaguá)



Dias 1º e 2 de setembro, Marcos Peres (Alto Paraná e Santo Inácio)



Dias 12, 13 e 14 de setembro, Guido Viaro (Paiçandu Peabiru e Paraíso do Norte)



Dias 12, 13 e 14 de setembro, Otavio Linhares (Ampere, Salto do Lontra e Quedas do Iguaçu)



Dias 14 e 15 de setembro, Miguel Sanches Neto (Jaguariaíva e Castro)



Dias 19 e 20 de setembro, Cezar Tridapalli (Ibiporã e Santo Antônio da Platina)



Dias 20 e 21 de setembro, José Castello (Lapa e Quitandinha)



Dias 20, 21 e 22 de setembro, Karen Debértolis (Santa Helena, Marechal Cândido Rondon e Maripá)



Dias 22 e 23 de setembro, Marcelo Sandmann (Palmas e Rio Azul)



Dias 22 e 23 de setembro, Paulo Venturelli (Araucária e Colombo)