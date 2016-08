"Vim em solidariedade e para conhecer o Alvorada", diz Chico Buarque

MARINA DIAS E DANIELA LIMA BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Convidado para assistir ao discurso de defesa presidente afastada Dilma Rousseff, Chico Buarque disse que está gostando do desempenho da petista e que está impressionado com a serenidade dela. "É difícil responder a mesma coisa mil vezes", afirmou enquanto saía da sessão no Senado para o almoço, acompanhado do ex-ministro Jaques Wagner (Casa Civil).

Chico disse que foi até o plenário por "solidariedade" a Dilma e que aproveitou para conhecer o Palácio da Alvorada, "que nunca mais vou conhecer". O cantor e compositor é admirador de Oscar Niemeyer, idealizador do palácio, e diz ter entrado na faculdade de arquitetura por causa dele.

Ele foi o centro das atenções nesta segunda-feira (29) durante o café da manhã com Dilma, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-ministros da gestão petista e integrantes de movimentos sociais. Mas recusou os comes e bebes: "foi para não tomar leite", justificou.