Tecnologia e meio ambiente em exposição

Abstrações digitais, matéria e imagem. De que maneira podemos construir a relação entre nossa nova "cultura de rede" e a infinita conectividade de nossa experiência diária?

A exposição "Vídeos e outros objetos digitais", de Daniel Duda, aborda como nossa "cultura de rede” e conceitos relacionados ao mundo digital estão intrinsicamente ligados às formas mais abrangentes no campo da experiência do ser humano no mundo. Para isso, utiliza-se de elementos da natureza como plataforma para explorar relações mais complexas entre tecnologia e meio ambiente. A abertura acontece no dia 01 de setembro, no Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC), com entrada franca.

Os trabalhos consistem em vídeos, objetos e fotografias, e pretendem delimitar, através de uma linguagem de máquina (impressão 3D, recortes a laser, vídeos com manipulação digital), a maneira como a tecnologia afeta nossa percepção de mundo e a forma como interagimos com o espaço que ocupamos. A exposição também vai gerar um catálogo com os mais recentes trabalhos de artista.

Assim, através da utilização de abstrações digitais e sua consequente interação com a imagem, possamos talvez problematizar nosso olhar para os novos meios, e por sua vez, para a “segunda natureza”, conceito adaptado pelo teórico Villém Flusser para determinar o mundo codificado, o mundo artificial da comunicação entre as pessoas. Aqui, como portas, os trabalhos se abrem para dois mundos distintos: o mundo do natural e o mundo do artificial – e qual é o espaço ocupado por cada um na cultura contemporânea. Através dessas construções, novas informações e perspectivas podem ser reveladas.

Serviço:

Vídeos e outros objetos digitais

Abertura no dia 01 de setembro, das 17h às 20 horas

Até 30 de outubro

Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC)

Rua Desembargador Westphalen, 16, Centro - Curitiba

Informações: (41) 3323-5328 / 3323-5337 / 3222-5172

Visitação de terça a sexta-feira das 10h às 19h, sábado, domingo e feriados das 10h às 16h

Entrada franca