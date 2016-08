Polícia identifica quatro de organizada em invasão ao CT do São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil já identificou quatro integrantes da torcida organizada Independente que participaram da invasão ao CT do São Paulo no último sábado (27). De acordo com a delegada Margarete Barreto, responsável pela investigação, os torcedores foram reconhecidos através de vídeos. Os nomes dos torcedores não serão divulgados neste primeiro momento. O Drade (Delegacia de Repressão a Delitos de Intolerância Esportiva) continua trabalhando com para identificar outros torcedores que participaram da invasão. A invasão ocorreu no último sábado durante o treino da equipe. Após reunirem-se na entrada do local, um grupo de torcedores conseguiu invadir o CT do clube. Para entrar, o portão de entrada foi aberto à força. Na sequência, um dos campos do local foi completamente tomado. Na invasão, Carlinhos, Wesley e Michel Bastos foram agredidos. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e o diretor-executivo Gustavo Vieira de Oliveira foram os principais alvos da torcida entre os dirigentes. Os torcedores só foram expulsos depois de quase meia hora e então continuaram protestando do lado de fora do CT. Durante a invasão, dez uniformes de treino do São Paulo foram roubados pelos organizados, além de 14 bolas, cinco garrafas e um galão de água. Logo após a invasão, o presidente são-paulino afirmou que a invasão teve cunho político e que as agressões foram "empurrões, tapinhas e chutinhos". No domingo (28), Leco ameaçou entrar com um processo na Justiça contra o ator Henri Castelli. O motivo foi um vídeo divulgado pelo ator na semana passada em que ele chamou os torcedores a participar do protesto. Na gravação, ele disse que estaria no sábado no CT (o que não ocorreu) e chamou os dirigentes são-paulinos de "bando de safados e vagabundos que usam o clube para se promover". "Tem de ter alguma inspiração maior e estranha para ter uma ofensiva tão absurda como a incitação à violência feita por esse moço. Ele provavelmente vai ter de responder a isso na Justiça", disse o presidente.