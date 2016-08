Helicóptero e viaturas levam sete órgãos para transplantes até Curitiba

(foto: PRF-PR)

Três viaturas e um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mobilizados em Guarapuava na manhã desta segunda-feira (29) para o transporte de sete órgãos humanos para a realização de transplantes em hospitais de Curitiba e região metropolitana.

A PRF foi acionada por volta das 7 horas da manhã, após um veículo do Sistema Único de Saúde (SUS) que transportava os órgãos ter apresentado pane mecânica, na altura do quilômetro 302 da BR-277, em Prudentópolis, na região dos Campos Gerais.

De imediato, uma viatura da PRF se dirigiu até o local para dar prosseguimento ao transporte. Nas imediações de Irati, uma outra equipe de policias rodoviários federais aguardava para seguir até Curitiba. Para não perder tempo, os policiais trocaram de viatura, de forma que não foi preciso retirar as caixas de um veículo para colocar em outro.

Na região de São Luiz do Purunã, um helicóptero da PRF aguardava a chegada da equipe. Havia o risco de perder dois dos sete órgãos. Foram transportados um coração, um pâncreas, um par de córneas, um fígado, um baço e dois rins.

A aeronave pousou inicialmente no Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, onde deixou um fígado. Na sequência, pousou na sede estadual da PRF, em Curitiba, de onde uma outra viatura, por via terrestre, levaria um baço até a Central de Transplantes, localizada no bairro Prado Velho.

Por fim, o helicóptero da PRF deixou um coração, um pâncreas, um par de córneas e dois rins no Shopping Estação, de onde foram levados até o Hospital de Clínicas, que não possui heliponto nem local para pouso.

Todos os órgãos chegaram a tempo e em condições de serem transplantados.