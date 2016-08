Zeca Baleiro lança o clipe em animação 'Era Domingo'

(foto: Divulgação)

Já está disponível o novo clipe de Zeca Baleiro. Feito com animação, "Era Domingo" conta de um modo lúdico e romantizado a origem da canção, composta depois de interminável noite de insônia numa madrugada em Fortaleza (CE), no hotel onde acontecia uma festa.

O clipe tem roteiro do próprio Zeca Baleiro e de Marcos Faria, criador da animação. “Pensamos no roteiro em três tempos: o tempo real (a madrugada de insônia), o tempo da memória (em que o nosso herói revive algumas de suas paixões) e o tempo dos sonhos (imagens oníricas, delirantes, surreais). Tudo para contar uma história de amor, solidão e esperança", conta Zeca.

"É sempre um prazer, e uma sorte, ter à mão a possibilidade de fazer ‘arte animada’ com uma canção tão linda como Era Domingo. Aqui no BONG, nosso estúdio, estamos realizando um trabalho de equipe maravilhoso. Pesquisamos muita coisa e chegamos à conclusão que o ideal seria realizar um clipe com técnicas de animação 2D, misturar um pouco de 3D e uma surpresinha (risos). Brincamos com várias referências cinematográficas e muita imaginação. O néctar deste projeto, além da alegria de criar junto a Zeca o roteiro e dar vida a ele, é a total liberdade criativa que tem nos guiado e levado a mundos deliciosos”, comenta Marcos Faria.