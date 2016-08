Ex-servidor público é denunciado por falsidade ideológica e fraude no Paraná

A 1ª Promotoria de Justiça de Paranaguá, no litoral do Estado, ofereceu denúncia nesta segunda-feira, 29 de agosto, contra ex-servidor público da 1ª Vara Cível da Comarca pela prática de furto qualificado por fraude, concurso de pessoas e abuso de confiança, além dos crimes de falsidade ideológica e utilização indevida de selo público. A esposa do ex-servidor também foi denunciada por furto qualificado por fraude e concurso de pessoas. Os atos foram cometidos no ano de 2008.



De acordo com a apuração do MP-PR, os acusados teriam falsificado procuração em nome da advogada de 18 pescadores das cidades de Paranaguá e Guaraqueçaba. O ato permitiu o saque de valores que somaram, aproximadamente, R$ 500 mil, relativos a alvarás expedidos em autos de execução decorrentes de indenizações por danos ambientais que prejudicaram as atividades dos trabalhadores.



Eventuais prejuízos causados aos pescadores estão sendo investigados em procedimento próprio instaurado pela Promotoria de Justiça.