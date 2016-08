Tuna é um dos destaques do Curitiba Restaurante Week

Até o próximo dia 18 de setembro, a cidade de Curitiba sedia a 14ª edição do Restaurante Week, um dos maiores eventos gastronômicos do país, realizado em mais de 15 cidades brasileiras. Durante o festival, cada estabelecimento participante oferece um cardápio exclusivo com opções de entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos.

Participando pela segunda vez do festival, o restaurante Tuna, referência em gastronomia oriental na cidade de Curitiba, preparou um menu de jantar especial e exclusivo para o evento. Pensando em oferecer um cardápio que envolva os sentidos como visão, olfato e paladar, o Tuna elaborou preparos especialmente desenvolvidos para encantar o cliente por meio da aparência, sabor e aroma.

No Restaurante Week, o restaurante oferece ao preço fixo de R$53,90 seis opções de preparos. Entrada: Maguro Harudyo (cestinhas crocantes com tartar de atum) ou Ceviche de salmão (cortes de salmão com finas fatias de cebola roxa em marinada cítrica). Prato principal: Combinado Especial (6 fatias de sashimis variados, 5 niguiris, 2 salmão dyos, 4 uramakis philadelphia, 4 skins) ou Teppanyaki de Peixe da Estação (peixe grelhado servido com legumes salteados e Gohan). Sobremesa: Harumaki de Maçã (rolinho de maçã caramelizada com sorvete de gengibre) e Verrine de Chá Verde (Creme de chá verde com calda de maracujá).

O Tuna fica na Rua Heitor Stockler de França nº 396, no bairro Centro Cívico, um dos principais polos gastronômicos e culturais da capital paranaense. O menu exclusivo para o Curitiba Restaurante Week está disponível diariamente, das 19h às 23h, até o dia 18 de setembro. Mais informações pelo telefone (41) 3532-5002 ou pelo site www.tunarestaurante.com.br.