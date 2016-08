Curitiba terá primeira batalha de food trucks e hamburguerias

(foto: Guilherme Alves)

Se existe uma unanimidade na gastronomia mundial, ela faz referência ao papel do hambúrguer como um dos preparos mais saboreados e valorizados do mundo. No Brasil, essa “febre” ganhou ainda mais força nos últimos anos com a entrada de diversas hamburguerias artesanais e food trucks especializados no preparo no mercado. Agora, que tal reunir os principais hambúrgueres de Curitiba em um único endereço? Assim será a 1ª Batalha CWBurguer Fest, que vai promover uma competição inédita entre food trucks e hamburguerias, nos dias 03 e 04 de setembro, na Quadra Gastrô.

Durante o evento, dez hamburguerias e dez food trucks vão criar uma opção exclusiva de hambúrguer que será comercializado pelo preço único de R$ 15,00. Por meio do aplicativo do CWBurguer Fest, o público vai eleger o melhor hambúrguer de Food Truck e o melhor de hamburgueria. Os dois ganhadores irão para a grande final e terão 30 minutos para criar uma nova opção, que será avaliada por um júri técnico, responsável por escolher o grande vencedor da batalha.

Propondo uma harmonização perfeita entre hambúrgueres e cervejas artesanais, a 1ª Batalha CWBurguer Fest contará com a participação especial da curitibana Way Beer, uma das cervejarias mais premiadas do país. Nos dois dias de evento, a Way Beer vai oferecer ao público seus principais rótulos, com opções que fazem parte de sua tradicional linha de produtos e, também, de linhas sazonais.

Para completar a programação oficial da 1ª Batalha CWBurguer Fest, serão realizadas atrações especiais, como shows de bandas nacionais e regionais, atividades circenses e mostras teatrais. Paralelamente, será realizado, também, uma edição especial do Friends Bazaar, que vai reunir mais de 50 expositores e milhares de opções entre acessórios, decoração e vestuário; e uma exposição de carros antigos e motos.

Hamburguerias participantes:

Heat Grill, A Casa do Ferreiro, Built Burger, Madero, Cidadão do Mundo Burgers e Arts, Fábrica Gourmet Hamburgueria, Leopoldo Hamburgueria, Picnic American Burger & Grill, Sams Burguer & Chicken, Celeiro Hambúrgueria , Bravus Burguer, Boteco La Grappa e Beto Batata Barigui.

Food Trucks participantes:

Danski Burguer, Grelha Food Truck, Coringa Burger, Jack Burgers, Lataria Food Truck, My Way Food Truck, Legend Food Truck, Nebraska Burgers, Pirata Food Truck, Dudu Burguer Truck, La Cuina Burges, Altman, Cinetruck e Costelas Burguer.

Infraestrutura inédita

Além do show de sabores, a 1ª Batalha CWBurguer Fest marcará a abertura oficial da Quadra Gastrô, novo centro de entretenimento da cidade de Curitiba, localizado no Estádio Atlético Paranaense,idealizado e administrado pelo Grupo Brain, especializado em marketing e entretenimento, em parceria com o Clube Atlético Paranaense. O empreendimento, que tem mais de 2.100m² de área totalmente coberta, vai oferecer o melhor da gastronomia, moda e cultura em um espaço completo, com capacidade para receber mais de 6 mil pessoas.

Pensando na comodidade e conforto do público, a Quadra Gastrô conta com estacionamento coberto para mais de mil carros, banheiros exclusivos e uma grande área para bares e bilheterias, além de toda a estrutura necessária para apresentações musicais e culturais. O espaço oferece, também, um ambiente infantil, onde orientadores vão promover atividades com as crianças, e um exclusivo Truck-Saúde, que vai fornecer atendimento médico e informações aos participantes.