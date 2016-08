Universidades estaduais abrem inscrições para o Vestibular de Verão

As universidades estaduais do Norte do Paraná (UENP), Londrina (UEL) e do Paraná (Unespar) e Universidade Estadual de Maringá (UEM) já estão com as inscrições abertas para o vestibular de verão 2017. Nos próximos meses será possível fazer as inscrições em mais duas instituições estaduais. Somando todas as universidades estaduais serão ofertadas mais de dez mil vagas, distribuídas em 285 cursos.



INSCRIÇÕES - A Universidade Estadual do Paraná (Unespar), que oferece mais de 1.700 vagas, distribuídas em 67 cursos, foi a primeira a abrir as inscrições dentre as instituições, em 1º de julho. O prazo segue até 12 de setembro.



Os interessados em participar do processo seletivo deverão se inscrever, exclusivamente, pelo endereço www.vestibular.unespar.edu.br. Em Londrina, as inscrições do Vestibular 2017 da UEL, que podem ser feitas no site www.cops.uel.br, seguem até 12 de setembro. A UEL é a instituição que mais irá ofertar vagas dentre as universidades estaduais. Ao todo, 2.480 vagas distribuídas em 53 cursos.



Na Universidade Estadual de Maringá (UEM), as inscrições para o vestibular de verão 2017 podem ser feitas até o dia 28 de setembro, exclusivamente pela internet, www.vestibular.uem.br. A UEM oferece cerca de 1.500 vagas para 57 cursos da instituição.



A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), que irá ofertar 546 vagas para 37 cursos, abrirá o prazo de inscrições em 5 de setembro, com o término em 5 de outubro, no site www.cps.uepg.br/vestibular.



Na Unioeste, o período de inscrições deverá ocorrer no mês de outubro. Informações no site www3.unioeste.br/vestibular. A instituição do oeste do Paraná irá ofertar 2456 vagas em 65 cursos. A UENP encerra o período no dia 9 de outubro, e as inscrições podem ser feitas somente no site vestibular.uenp.edu.br/2016. Serão ofertadas 1.065 vagas para 25 cursos.



UNICENTRO ENCERROU - A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) encerrou o prazo de inscrições em 8 de agosto. Ao todo serão distribuídas 886 vagas em 38 cursos.



PROVAS - A primeira instituição a aplicar as provas é a Unicentro, nos dias 18 e 19 de setembro, e o resultado será divulgado em 25 de novembro.



Na sequência, a UEL que irá aplicar o teste da primeira etapa em 23 de outubro e as provas de Habilidades Específicas para os candidatos ao curso de Música serão no dia 25 de setembro. O resultado da primeira fase será divulgado em 10 de novembro. Já a prova da segunda fase será em 4 e 5 de dezembro, com o resultado sendo divulgado em 24 de janeiro de 2017.



A Unespar fará as provas em 13 de novembro, com a divulgação do resultado em 20 de dezembro. A UENP terá dois dias de provas, 20 e 21 de novembro, com o resultado a ser divulgado em 21 de dezembro. Já a Unioeste, que ainda não tem confirmada a data de divulgação do resultado, fará a prova em 20 de novembro.



As duas últimas instituições a realizarem o processo seletivo do Vestibular de Verão 2017 são UEM e UEPG. A instituição de Ponta Grossa terá dois dias de provas, 11 e 12 de dezembro, com o resultado a ser divulgado até 20 de janeiro de 2017. A UEM terá três dias de provas, 11, 12 e 13 de dezembro.