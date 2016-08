Jussiê é confirmado como novo reforço do Atlético

(foto: Divulgação)

O atacante Jussiê foi confirmado como novo jogador do Atlético para a sequência do Campeonato Brasileiro de 2016. A informação foi confirmada pelo clube por meio de seu site oficial na tarde desta segunda-feira (29).

O jogador e o Furacão chegaram a ficar próximos de um acordo, mas por problemas com o contrato o jogador acabou não assinando com o Atlético.

Jussiê pode atuar pelo Atlético pois mesmo com o fim da janela de transferências internacionais o jogador se desvinculou do Bordeaux antes do prazo final.