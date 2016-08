Grande Curitiba e Norte Pioneiro são as regiões mais quentes do Paraná

(foto: Reprodução/Simepar)

As temperaturas na tarde desta segunda-feira (29) estão bem variadas no Paraná. Por causa da frente fria que avança pelo Oeste e Noroeste, as temperaturas nestas regiões estavam entre 21 e 19 graus no começo da tarde. No Sudoeste, as médias também estavam abaixo dos 20ºC por volta das 15 horas.

Já em Curitiba e região, a tarde começou quente. Às 14 horas fazia 27,4ºC. Acima dessa marca no Estado, apenas no Norte Pioneiro, na divisa com São Paulo, que marcava 31ºC no começo da tarde. Ou seja, nesta segunda-feira, são as regiões onde faz mais calor no Estado.

Porém, estas marcas altas não devem durar muito. A frente fria deve atingir todas as regiões e as temperaturas ficam amenas, sem contudo fazer frio, pelo menos até a quinta-feira (1), quando um friozinho pode ocorrer nas cidades mais ao Sul do Paraná.