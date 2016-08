Cristian diz que Corinthians ainda briga pelo título do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de o Corinthians viver uma má fase no Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, Cristian acredita que nada está perdido. Para o volante, os seis pontos de distância do líder Palmeiras incomodam, mas não fazem que o clube deixe de sonhar com o título da competição. "O Corinthians sempre briga pelo título, independente do campeonato. Temos que nos doar ao máximo, ir até o final. Nada está perdido. São seis pontos do Palmeiras, duas rodadas, temos de pensar positivo. O Campeonato Brasileiro é difícil, mas nós temos condições de ser campeões", disse Cristian em entrevista coletiva nesta segunda-feira (29). Mesmo sem conquistar os resultados esperados nas últimas rodadas, o Corinthians ainda segue dentro do G-4 da Série A, na quarta posição, com 37 pontos ganhos. O que incomoda, no entanto, é que além de não conseguir vencer, a equipe comandada por Cristóvão Borges também não apresenta uma evolução dentro de campo. "A gente tem que retomar a jogar bem. Temos de ter confiança, não adianta ir para jogar mal. Automaticamente a confiança vai diminuir. Temos de ir para ter uma retomada. Esse momento é ruim, ninguém gosta de vir falar em derrota, mas temos a consciência tranquila porque sabemos que podemos melhorar. A gente sabe o que fazer. Temos de melhorar o mais rápido possível, será quarta-feira", finalizou. O time paulista enfrenta o Fluminense nesta quarta (31), em Mesquita, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil.