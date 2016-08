Empresa de Curitiba capacita funcionários como alternativa à crise

Da redação Bem Paraná com assessoria

Buscando incentivar e obter mão de obra cada vez mais qualificada, a NHS, empresa especializada na fabricação de nobreaks no Brasil, promove a qualificação de seus colaboradores, mesmo em tempo de crise econômica. De janeiro a junho deste ano, 94, dos 243 funcionários da companhia participaram de algum tipo de especialização e se qualificaram ainda mais sua mão de obra. O volume representa praticamente 40% do total de colaboradores da empresa.

De acordo com a coordenadora de Recursos Humanos da NHS, Elisabete Schuster, incentivar a constante qualificação, com conhecimento técnico e estratégico é fundamental para que o setor continue demonstrando excelência e qualidade nos produtos e/ou serviços oferecidos. “É importante fazer com que todos os funcionários sejam conhecedores em suas áreas de atuação, seja por formação ou capacitação prévia e interna”, comenta a gestora.

Segundo Elisabete, o estimulo acontece através das diversas parcerias com escola e programas de treinamentos. “A prática de treinamento pode ser disseminada dentro de toda a empresa de tal forma que, qualquer colaborador possa buscar aprimorar seus conhecimentos frequentemente”, salienta.

O encorajamento a qualificação contínua de mão de obra pode ser vista com bons olhos pelo mercado. “Acreditamos que trabalhar a valorização dos funcionários e o desenvolvimento constante dos colaboradores pode ser um dos fatores que coloca, hoje, o setor de tecnologia entre os segmentos que menos promove o desemprego”, argumenta a especialista.

“As empresas precisam ter condições de capacitar seus colaboradores para o exercício das atividades que não requerem a necessidade de experiência prévia. Entretanto, mesmo nas oportunidades com obrigatoriedade de formação, capacitação e qualificação prévia e específica, a empresa tem a necessidade de capacitar esses profissionais na filosofia, práticas e ferramentas Lean, pois se tratam de conhecimentos pouco difundidos no mercado de trabalho”, ressalta.