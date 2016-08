Gabriel Jesus será camisa 9 da seleção brasileira contra Equador e Colômbia

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL QUITO, EQUADOR (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta segunda-feira (29) a numeração das camisas dos jogadores que representarão a seleção nas partidas contra Equador e Colômbia pelas eliminatórias da Copa de 2018. Os jogos serão disputados na quinta-feira (1º) e na terça (6), em Quito e em Manaus, respectivamente. Ainda que o gosto pessoal dos atletas influencie bastante na escolha da numeração, é possível projetar boa parte da possível equipe titular de Tite entre os atletas com as 11 primeiras camisas. Alisson (1); Daniel Alves (2), Miranda (3), Gil (4) e Filipe Luis (6); Casemiro (5), Rafael Carioca (7), Renato Augusto (8), Neymar (10), Philippe Coutinho (11); e Gabriel Jesus (9) são os portadores das camisas com os 11 primeiros números. Brasil e Equador se enfrentarão no estádio Olímpico Atahualpa, às 18h (horário de Brasília), pela sétima rodada das eliminatórias. O time da casa está na segunda colocação, com 13 pontos, enquanto o Brasil ocupa a sexta posição, com nove.