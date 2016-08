Museu de Arte Contemporânea recebe novas exposições

Serão abertas na quinta-feira (1), às 17h, as exposições Gravuras – Poéticas e Técnicas Diversas e Daniel Duda - Vídeos e outros Objetos Digitais, no Museu de Arte Contemporânea do Paraná, em Curitiba. As exposições permanecem até o dia 30 de outubro de 2016 e a entrada é gratuita.



A exposição Gravuras – Poéticas e Técnicas Diversas tem origem em um segmento de obras do acervo e apresenta, de forma didática, a técnica e o início da gravura de arte no Brasil e no Paraná. A mostra reúne gravuras de artistas expressivos de renome nacional: Poty Lazzarotto, Darel Valença, Lívio Abramo, Orlando da Silva, Renina Katz, Fayga Ostrower, Gilvan Samico, Newton Cavalcanti, Violeta Franco, Fernando Calderari, Danúbio Gonçalves, Uiara Bartira, Denise Roman, Mazé Mendes, Paul Garfunkel, Domicio Pedroso, Juliane Fuganti, Guita Soifer, Tomie Ohtake, Jussara Age, Carlos Eduardo Zimmermann, Francisco Stockinger, Zoravia Bettiol, Elvo Benito Damo, Cícero Dias, Volpi, Marcelo Grassmann.



Já a mostra do artista visual Daniel Duda traz vídeos, objetos e fotografias. Por meio de uma linguagem de máquina (impressão 3D, recortes a laser, vídeos com manipulação digital), Daniel pretende delimitar a maneira como a tecnologia afeta a percepção de mundo e a forma como interage com o espaço que é ocupado.



Natural de Curitiba, Daniel Duda é bacharel em Cinema e Vídeo e pós-graduado em História da Arte Moderna e Contemporânea pela Escola de Belas Artes do Paraná. Participou de três edições do File São Paulo (2009, 2011 e 2015) e File Rio (2010 e 2012) e em 2012 foi convidado a apresentar seu trabalho no 64° Salão Paranaense, onde conquistou o prêmio residência artística.



Em 2013 fez parte da XX Bienal Internacional de Curitiba e recentemente ganhou o prêmio do 5° Salão dos Artistas Sem Galeria, realizado na Galeria Zipper e Casa da Xiclet, em São Paulo.







Serviço: Exposições Gravuras – Poéticas e Técnicas Diversas e Daniel Duda - Vídeos e Outros Objetos Digitais



Local: Museu de Arte Contemporânea do Paraná (Rua Desembargador Westphalen, 16. Curitiba)



Abertura: quinta-feira (1), às 17h



Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 19h. Sábado e domingo, das 10h às 16h.



Período expositivo: até 30 de outubro de 2016



Entrada gratuita



Agendamento para visitas mediadas Setor Educativo: (41) 3323-5265



www.mac.pr.gov.br