Paraná faz promoção e atende apelo da Fúria

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O Paraná Clube lançou uma nova promoção de ingressos. Para o jogo desta terça-feira (dia 30) às 19h15, contra o Sampaio Corrêa, na Vila Capanema, os setores Curva e Reta custarão R$ 30. Antes, os preços normais eram R$ 50 (curva), R$ 70 (reta), R$ 90 (arquibancada) e R$ 130 (cadeira).

Outra novidade para a partida de terça-feira é a unificação dos setores Reta e Curva, um pedido feito pela torcida organizada Fúria Independente.

Ao anunciar a promoção, a diretoria do Paraná fez um apelo. “Continuamos com preços de ingressos reduzidos, pensando jogo a jogo. Esse grupo já mostrou sua capacidade e o seu valor. Isso não pode, e nem deve, ser esquecido. Com a união de todos, vamos em busca dos objetivos. E, para isso, necessitamos de você, torcedor paranista, ao nosso lado, ao lado dos atletas e da comissão técnica”, disse o clube.

A Fúria Independente informou que comprou um lote de mil ingressos e revenderá cada bilhete por R$ 2 para seus integrantes. “Com muito esforço e orgulho conseguimos o apoio das empresas: JJ Moto Peças, Panificadora Ponto Final, Evangelhos Boy Express e Pizzaria Azadi e subsidiaremos mil ingressos da curva norte para serem revendidos ao preço de R$ 2 aos nossos integrantes. As vendas começam hoje, às 14h, na sede da torcida”, escreveu a torcida organizada, em comunicado no Facebook.

O último jogo do Paraná também teve promoção, com Curva a R$20 e Reta a R$ 30. Mas não funcionou. A partida, contra o Brasil-RS, teve 1.269 pagantes – o segundo menor do clube na Série B de 2016. Na competição, o Paraná registra sua menor média de público na Era dos Pontos Corridos, com 2.643 pagantes. Em 2016, entre os 20 clubes da segunda divisão, o Paraná tem o maior prejuízo com bilheterias até agora: total de R$ 250 mil (média de R$ 25 mil por partida). Dos 20 participantes, 16 têm registrado lucro com bilheteria na Série B, com média de R$ 21 mil por jogo.