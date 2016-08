Assalto em hipermercado de Curitiba termina em perseguição policial

(foto: Michael Martins/ RN24H)

rês homem roubaram um veículo Bora​ em frente a um hipermercado na linha verde no início da tarde dessa segunda-feira (29). Testemunhas relatam que os bandidos já estavam dentro do carro quando deram um tiro na perna do proprietário do carro.

Enquanto a vítima era socorrida, os bandidos entraram em confronto com policiais da Rone.

Para ler a notícia completa acesse o blog Plantão de Polícia.