Prefeitura implanta 30 novos módulos do semáforo inteligente

(foto: César Brustolin/SMCS)

A Prefeitura de Curitiba iniciou nesta segunda-feira (29) a implantação de um novo conjunto de 30 módulos de semáforos inteligentes para pessoas com dificuldade de mobilidade em oito cruzamentos da cidade. Os trabalhos de colocação seguem até o dia 12 de setembro.

Com os novos equipamentos, que serão instalados próximos a hospitais, unidades de saúde, ao Terminal Campo Comprido e à nova Rua da Cidadania do Cajuru, a capital paranaense passa a contar com 150 módulos em 39 cruzamentos. “O objetivo da ampliação do sistema de semáforos inteligentes é dar mais segurança para as pessoas que precisam do olhar da inclusão em Curitiba”, diz a secretária municipal de Trânsito, Luiza Simonelli. Os módulos estão presentes em locais que apresentam maior risco de acidentes para pessoas com mobilidade reduzida.

Reconhecido internacionalmente em novembro do ano passado com o Prince Michael International Awards (PMIRSA), o mais importante prêmio em segurança viária no mundo, entregue pela Federação Mundial de Automobilismo (FIA), o projeto dos semáforos inteligentes foi implantado em abril de 2015.

O protótipo de equipamento foi idealizado por técnicos da Setran e profissionais da UFPR. O sistema funciona por meio de uma botoeira especial acoplada ao semáforo, que é acionada pelos cartões da Urbanização de Curitiba (Urbs). Ao identificar o cartão, o semáforo abre por alguns segundos a mais do que o comum, permitindo uma travessia mais segura dos pedestres. O tempo de abertura pode ser até 50% maior do que o tempo de semáforo normal.

Atualmente, os equipamentos podem ser utilizados por 160 mil idosos, 13,2 mil pessoas com deficiência e 6,2 mil aposentados por invalidez que possuem um cartão de isento habilitado da Urbs. Para as pessoas com deficiência que não têm o cartão de isento da Urbs, foi criado o Cartão Respeito, que pode ser solicitado na central da Urbs na Rodoferroviária e nos postos da empresa nas Ruas da Cidadania.

Confira os novos cruzamentos com semáforos inteligentes

Av. Des. Hugo Simas com Rua Teffé (Hospital do Pilar/Laboratório de Análises Clínicas)

Av. Ver. Toaldo Túlio com Rua Virgínia Dalabona (US São Braz)

Rua Jacarezinho com Rua Alcidez Munhoz (Hospital Nossa Senhora das Graças)

Rua Prof. João Falarz com Rua Pedro Viriato Parigot de Souza (Terminal Campo Comprido)

Av. do Batel/Rua Benjamin Lins com Rua Cel. Dulcídio (Instituto Paranaense de Cegos/Centro de Visão do Hospital de Clínicas)

Rua Eduardo Sprada com Rua Robert Redzimski (Conjuntos Habitacionais)

Rua Eduardo Carlos Pereira com Rua Rosalino Mazziotti (Conjuntos Habitacionais)

Rua Prof. Nivaldo Braga com Av. Pres. Affonso Camargo/Av. Pref. Maurício Fruet (Nova Rua da Cidadania Cajuru)

Os equipamentos também estão nos seguintes cruzamentos:

Rua 24 de Maio com a Rua Pres. Getúlio Vargas (Pça. Ouvidor Pardinho – Unidade de Atenção ao Idoso)

Rua Francisco Raitani (em frente ao Hospital do Idoso)

Rua Ubaldino do Amaral com Rua Amâncio Moro (próximo à Igreja do Perpétuo Socorro)

Rua Amâncio Moro com Rua Mauá (Igreja Perpétuo Socorro)

Rua João Negrão com Rua Pedro Ivo (Terminal do Guadalupe)

Rua André de Barros com Rua João Negrão (Terminal do Guadalupe)

Av. Mal. Floriano com Av. Visconde de Guarapuava (local muitos atropelamentos)

Av. Visconde de Guarapuava com Rua João Negrão (INSS)

Av. Mal. Floriano Peixoto com Rua Pedro Ivo (Praça Carlos Gomes)

Rua Pedro Ivo com Rua Westphalen (Praça Rui Barbosa)

Rua Cap. Souza Franco com Av. Vicente Machado (Hospital da Cruz Vermelha e Hospital Geral de Curitiba)

Rua XV de Novembro com Rua Camões (Associação dos Deficientes Físicos do Paraná)

Av. São José com Rua Fioravante Dalla Stella (Hospital do Cajuru)

Rua Engº Benedito M. Da Silva x Rua Filipinas (UPA Cajuru )

Via Vêneto x Rua Marcos Mocelin (Unidade de Saúde Santa Felicidade)

Via Vêneto x Rua Sta. Bertila Boscardin (Terminal Santa Felicidade)

Rua Anne Frank x Rua Napoleão Laureano (Terminal do Carmo)

Rua Zonardy Ribas x Rua Maestro C. Frank (Terminal do Boqueirão)

Rua Ten. Francisco F. De Souza x Rua Gabriel Corisco Domingues (Terminal do Carmo)

Rua João Gbur x Rua Fernando de Noronha (UPA e Rua da Cidadania Boa Vista)

Rua Canadá X Rua Arary Souto (UPA e Rua da Cidadania Boa Vista)

Av. Paraná x Rua Pedro Doska (Unidade de Saúde Santa Cândida)

Av. Comendador Franco x Rua Henrique Mehl (local com muitos atropelamentos)

Rua Nivaldo Braga x Rua Osmário de Lima (Unidade de Saúde Iracema Capão da Imbuia)

Rua Levy Buquera x Rua dos Pioneiros (UPA Sitio Cercado)

Av. Toaldo Túlio X Rua Antônio Scorssin (Unidade de Saúde São Braz)

Rua Lysimaco F. da Costa x Rua Papa João XXIII (Prefeitura)

Rua Dep. Mário de Barros x Rua Carlos Pioli (Igreja do Divino, Celepar, Serpro, Tribunal de Contas e Secretarias do Estado)

Rua Waldemar Kost x Rua Anne Frank (Unidade de Saúde Vila Hauer)

Rua Carlos Klemtz x Rua Adorides Jesus C. Camargo (UPA Fazendinha)

Rua Carlos Klemtz x Rua Gen. Potiguara (Terminal Fazendinha)