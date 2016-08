Ministério da Saúde investirá R$ 5,6 milhões no Hospital do Trabalhador do Paraná

Repasse é para construção do Anexo da Mulher que vai abrigar serviços como maternidade, ginecologia e uma série de outros serviços em uma área de quatro mil metros quadrados

O Ministério da Saúde irá financiar R$ 5,6 milhões das obras de reforma e ampliação do Anexo Mulher, do Hospital do Trabalhador, em Curitiba, no Paraná. O investimento permitirá que a unidade amplie a capacidade de 222 para 302 leitos. O valor total da obra é de R$ 13,5 milhões. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou o local nesta segunda-feira (29).

A nova ala vai ocupar uma área de quatro mil metros quadrados e abrigará a maternidade, ginecologia e obstetrícia, terapia intensiva pediátrica e neonatal, terapia intensiva adulta feminina, enfermarias, leitos de internação e outros serviços voltados à saúde da mulher. De acordo com a direção da unidade, será possível acompanhar todo o clico da gravidez, incluindo pré-natal e parto.

“O hospital já é referência em traumatologia e ao finalizar a nova construção, tenho certeza que terá excelência e qualidade no atendimento à saúde da mulher”, afirmou o ministro da Saúde, Ricardo Barros, ao conhecer a estrutura do hospital.

O hospital presta atendimento com 100% do Sistema Único de Saúde (SUS) a pacientes de Curitiba e outros 18 municípios, totalizando 2,4 milhões de pessoas. O repasse será liberado pela Caixa Econômica Federal de acordo com o andamento da obra. A previsão da direção do hospital é concluir o Anexo da Mulher em setembro de 2017.

O secretário de Estado da Saúde do Paraná, Michele Caputo Neto, acompanhou a visita do ministro a unidade e destacou o uso do hospital também para o ensino e pesquisa. “O hospital tem diversas parcerias com unidades de ensino, sendo um espaço da boa prática médica dos cursos de medicina, enfermagem, nutrição, entre outras áreas”, afirmou.

MAIS CAPACIDADE – A edificação terá três pavimentos, com área total de 4 mil metros quadrados, e 80 leitos, dos quais 30 serão de UTI, 10 deles exclusivamente femininos e 20 neopediátricos, além de dois centros cirúrgicos.

Em média, o Hospital do Trabalhador realiza cerca de 175 partos, 80 cesáreas e mais de 1,6 mil atendimentos obstétricos ao mês. Entre outras especialidades oferecidas estão ortopedia e traumatologia, cirurgia geral, plástica, otorrinolaringologia, obstetrícia, pediatria e atenção às pessoas em situação de violência sexual.