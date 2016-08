Aécio Neves recebe ameaça de morte após iniciar questionamento de Dilma

DANIELA LIMA BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Aécio Neves (PSDB-MG) recebeu uma ameaça de morte em seu endereço de e-mail funcional instantes após iniciar seu questionamento à presidente afastada, Dilma Rousseff, durante a sessão de julgamento do impeachment desta segunda-feira (29). Na mensagem, recebida às 14h14, Aécio é chamado de "canalha asqueroso". O remetente afirma ainda que, se o tucano não renunciar ao mandato, vai "matar você e toda a sua família". Anexa ao e-mail, intitulado "Aviso", veio a imagem do cadáver um jovem, coberto de sangue. A assessoria do senador disse que ele vai solicitar à Polícia Federal que investigue a autoria da mensagem. Aécio também comunicou o episódio à Mesa Diretora do Senado. Não é a primeira vez que o senador tucano recebe ameaças. Há alguns meses, um denunciante anônimo procurou o serviço de atendimento ao público do Senado e relatou que havia um plano para um atentado contra o senador. Na época, a segurança de Aécio foi reforçada por uma escolta policial.